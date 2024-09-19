تحليل عينات عشوائية من المياه بأسوان.. والشركة تؤكد خلوها من التلوث

أسوان - عبد الله صلاح

نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن وجود تلوث فى مياه الشرب أدى إلى تسمم حالات، مؤكدين أن هذه الكلام عارى تماما من الصحة وغير وارد على الإطلاق.

وأكد المهندس عبد الصبور الراوى، أن ترأس لجنة ميدانية مرت على عدد من محطات مياه الشرب والمرشحات تتضمن المختصين بمعامل التحاليل المتنقلة من الشركة ومديرية الصحة والتى أكدت نتائج تحليلها خلو المياه من أى تلوث ، كما أن نسب الكلور والشبه طبيعية.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب، المواطنين بعدم الإنسياق وراء ما يردده البعض من إشاعات على مواقع التواصل الإجتماعى.



تحليل العينات



جانب من تحليل العينات



