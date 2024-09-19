"الرعاية الصحية" توضح حقيقة تخصيص دور بمستشفى الصداقة لاستقبال حالات تسمم المياه

أسوان - عبد الله صلاح

أصدرت محافظة أسوان، بياناً، تعقيبًا على الشائعات التي روجت لها بعض الصفحات على وسائل التواصل الإجتماعي بشأن تخصيص أحد أدوار مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة لإستقبال حالات تسمم.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية بأسوان، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول تخصيص أحد أدوار مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة لإستقبال حالات تسمم ، و نود التوضيح أن الدور الرابع بالمستشفى قد تم إخلاؤها منذ فترة ضمن خطة لزيادة عدد الأسرة المتاحة بالمستشفى، بعد أن كانت بعض غرفه تُستخدم كسكن للأطباء.

وأوضحت الرعاية الصحية، أنه بخصوص الحالة المذكورة للسيدة خديجة . ع .ف من قرية أبو الريش ، والتى تبلغ من العمر 58 عامًا، نؤكد أنها وصلت إلى المستشفى جثة هامدة، وكانت تعاني من تاريخ مرضي يشمل ارتفاعًا حادًا في ضغط الدم مع قصور في عضلة التنفس ، و لاعلاقة لهذه الحالة بأية حالات تسمم.

وتحث الهيئة، الجميع على تحري الدقة وعدم تداول المعلومات المغلوطة التي قد تثير البلبلة ،ذلك، نؤكد أن مستشفى أسوان التخصصي مستمر في تقديم خدماته الصحية على أكمل وجه، وندعو الجميع للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.