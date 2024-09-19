الاحتلال الإسرائيلى يلقى بالونات حرارية فى سماء بيروت

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن قوات الاحتلال تلقى بالونات حرارية في سماء بيروت، وهناك أصوات اختراق حاجز الصوت قوية جدا في بيروت الآن.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت بأن هناك غارات إسرائيلية تستهدف بلدات بجنوب لبنان تزامنا مع كلمة نصر الله.

فيما الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إنه يمكن أن نطلق على ما حدث اليومين الماضيين أنه إعلان حرب، ولا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة وقاسية أمنيا وإنسانيا. وأضاف خلال كلمته نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أننا سنصل خلال وقت قصير إلى نتائج يقينية بشأن التفجيرات، ووصلنا إلى نتيجة شبه قطعية بشأن ملابسات التفجيرات وننتظر التأكد منها.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

