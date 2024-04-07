طرق طبيعية لخفض الحمى المرتفعة.. أبرزها الزنجبيل والريحان

كتبت إيناس البنا

الحمى هي آلية دفاع طبيعية للجسم تساعد على قتل مسببات الأمراض التي دخلت الجسم وتسبب المرض، إلا أن الحمى المرتفعة قد تكون ضارة للغاية، فيمكن أن تكون الحمى المرتفعة تجربة صعبة، وهي ليست فقط غير مريحة ولكنها تهدد الحياة أيضًا.

كلية الطب بجامعة هارفارد Harvard تُعرّف الحمى المرتفعة بأنها درجة حرارة الجسم بين 102.4 و105.8 فهرنهايت (39.1 إلى 41 درجة مئوية)، ووفقا لأبحاث السرطان إذا كان الشخص يعاني من مثل هذه الحمى الشديدة لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى إصابته بمشاكل في القلب وأضرار عصبية، كما تظهر عليه نوبات صرع عند الأطفال.

في حين أن الأدوية التقليدية تساعد على خفض الحمى والأعراض الأخرى المرتبطة بها، فإن العلاجات الطبيعية يمكن أن يقوي الجسم من الداخل ويساعد على خفض درجة حرارة الجسم بشكل طبيعي.

علاجات طبيعية لخفض درجة الحرارة

شاي الكزبرة والكمون

بذور الكزبرة والكمون لها خصائص تبريد تساعد في تقليل الحمى والالتهابات، كما يساعد شرب هذا الشاي بانتظام أيضًا في إزالة السموم من الجسم وتعزيز صحتك من الداخل.

الزنجبيل والريحان

خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات جنبًا إلى جنب مع فوائد الريحان المعززة للمناعة تجعل هذا المزيج فعالًا في خفض الحمى ودعم صحة المناعة"، وكلاهما أمر بالغ الأهمية عند إدارة الحمى أو محاربة مسببات الأمراض مثل الفيروسات أو البكتيريا.

أطعمة تعمل على تهدئة الجسم

أثناء الحمى، من الضروري تناول الأطعمة التي تهدئ الجسم وتعمل على تبريده، لذا قم بإدراج بعض الأطعمة المبردة التي يمكن أن تساعد في خفض درجة حرارة الجسم بشكل طبيعي وتقليل الالتهاب:

خيار

بطيخ

ماء جوز الهند

سلطة من الخضار الورقية الخضراء النيئة

زبادي بدرجة حرارة الغرفة

نعناع

التوت مثل التوت والفراولة والتوت



وكشف التقرير ضرورة تلقى العلاج لدى الطبيب مع العلاجات المنزلية الطبيعية، حيث تساعد تقنيات الترطيب والراحة وإدارة التوتر لها نفس القدر من الأهمية في دعم شفاء أثناء الحمى .

