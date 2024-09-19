اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2024 12:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر الأحد

الخميس، 19 سبتمبر 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر الأحد جامعة الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الازهر

قطاع المعاهد الازهرية

الحكومة

الازهر الشريف




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة