أخبار × 24 ساعة.. إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر الأحد

كتب لؤى على

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

شكل الموسم الجديد فى الدورى المصرى.. إنفوجراف

الأرصاد: طقس شديد الحرارة خلال الـ48 ساعة القادمة

قطاع المعاهد الأزهرية يقرر تدريس مادة العلوم المتكاملة لطلاب الأول الثانوى

إلغاء تدريس الجغرافيا لأولى ثانوى أزهر والفرنساوى مادة نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع

إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر الأحد المقبل

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى غدا ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء