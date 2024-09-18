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شكل الموسم الجديد فى الدورى المصرى.. إنفوجراف

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 09:43 م
شكل الموسم الجديد فى الدورى المصرى.. إنفوجراف شكل الموسم الجديد في الدورى المصري

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اتفق مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة مع الـ18 نادىا المشاركين في بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل على نظام البطولة الموسم المقبل عقب انتهاء اجتماع اليوم.

شكل الموسم الجديد في الدورى المصري
شكل الموسم الجديد في الدورى المصري


ويأتي نظام بطولة الدورى الممتاز فى الموسم المقبل و كالتالى:

-يقام الدور الأول كاملا بين كافة الفرق ثم يتم تقسيم الفرق الى مجموعتين،المجموعة الأولى تضم أصحاب المراكز من الأول إلى التاسع للمنافسة على لقب الدوري ، والمجموعة الثانية من العاشر إلى الثامن عشر للمنافسة على البقاء ودخول صراع الهبوط.

ويذهب كل فريق بنقاطه التي حصل عليها في الدور الأول كاملة لزيادة المنافسة بين كافة الفرق أسوة بما حدث بدورى المحترفين العام المنقضى.

وتقرر أن يهبط فريقين فقط فى الموسم الجديد.







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