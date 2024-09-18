مراكب وحنطور وفلوكة.. أبرز وسائل الترفيه والبهجة للأهالى والسياح بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

سحر خاص من الترفيه والبهجة يعيشها الأهالى والسائحون فى قلب مدينة الأقصر وشوارعها على كورنيش النيل، وفى قلب نهر النيل بالمدينة، عبر رحلات المراكب النيلية والفلوكة الشراعية، وعربات الحنطور حول شوارع المحافظة، حيث يغطى نهر النيل الذى يسمى بالهيروغليفى "إتر عا" أى النهر العظيم أو النهر العالى، وينشر فيها منذ قديم الأزل الخيرات والسحر والجمال الطبيعى الذى رسمه الله بقلم القدرة لجعل الأقصر تاريخ وحاضر ومستقبل للخير لمصر بأكملها فى مجال السياحة.



وتقدم الرحلات النيلية المبهجة على المراكب الشراعية المميزة أو المراكب النهرية التى تعمل بالموتور حالة من السحر الخاص للسائحين من حول العالم، والتى تجمع داخلها السياح، حيث تتجهز بكل المطلوب لهم، فيقوم أصحاب المراكب بتجهيزها بالفرش الصعيدى والطراز المميز، بجانب توفير المأكولات أو المشروبات التى يحبها السياح حسب طلبهم قبل الرحلة التى تمتد من نصف ساعة لأكثر من ساعة حسب الطلب وسعر الرحلة، وتخرج صباحًا ومساءًا وسط تشغيل أصحاب المراكب الأغانى الأجنبية الشهيرة وبعض الأغانى الشعبى والراب والكف الصعيدى المميزة لإدخال البهجة فى قلوب السياح.



وتعتبر المراكب النهرية الشراعية والتى تعمل بالموتور وسيلة مميزة تقوم بمهمتين على ضفاف نهر النيل بمحافظة الأقصر، فالمهمة الأولى تتمثل فى نقل المواطنين والسائحين من البر الشرقى إلى الغربى والعكس، وذلك لكون البر الغربى يضم مدينة بالكامل يقطن فيها أكثر من 100 ألف مواطن وهى مدينة القرنة بكافة قراها ونجوعها، والمهمة الثانية التى يتلهف إليها كافة السائحين الأجانب والمصريين بأسعار متنوعة وهى الجولات السياحية فى نهر النيل.



وعلى جانب عربات الحنطور فهى سحر مميز للأهالى والسياح وهى التى تجوب شوارع الكورنيش والمدينة التاريخية بالأفواج السياحية لتقدم لهم سحر خاص بقلب الأقصر خلال زيارتهم من بلدانهم حول العالم، حيث تم مؤخرًا عمل قائمة بتسعيرة عربات الحنطور والتى شملت ما يلي:- (ساعة نزهة داخل مدينة الأقصر 250 جنيها – توصيلة من مدينة الأقصر إلى الكرنك 150 جنيها – توصيله من معبد الأقصر إلى الشيراتون 150 جنيها – توصيله من معبد الأقصر إلى إيزيس أو سونستا 150 جنيها – توصيله من معبد الأقصر إلى الجولى فيل 150 جنيها – توصيله من داخل المدينة للمصريين 30 جنيها).



وتعتبر عربات الحنطور ذات سحر خاص فى قلب السياح، حيث إنها اشتهرت كثيرًا منذ ظهورها فى فيلم غرام فى الكرنك ورقص فرقة رضا على الحنطور بالكورنيش، وكذلك ظهورها من جديد فى الحفل العالمى لإحياء طريق الكباش الفرعونى، مشددًا على إنه لذلك تقوم المحافظة كل فترة بتطبيق قواعد جديدة لخدمة عربات الحنطور لكونها واحدة من أبرز المظاهر السياحية بالأقصر، كما يتم عمل حملات مكثفة على أية عربة حنطور مخالفة من رجال مجلس مدينة الأقصر، وذلك للتأكد أولًا بأول بأن تلك العربات صالحة لخدمة الأفواج السياحية وصالحة للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة الأقصر فى عيون الجميع.



الحنطور على كورنيش الأقصر



المراكب النيلية والسياحية على كورنيش الأقصر



المراكب فى قلب نيل الأقصر



جانب من تواجد المراكب فى نيل الأقصر



رحلات الحنطور السياحية حول الأقصر



رحلة المراكب النيلية بين جبال الأقصر



سحر الحنطور بشوارع مدينة الأقصر



عربات الحنطور أبرز الرحلات السياحية فى الأقصر



عربات الحنطور أمام معبد الأقصر



عربات الحنطور سحر خاص للسياح بالأقصر



متعة السياح على عربات الحنطور فى قلب الأقصر



نهر النيل أبرز المعالم فى أرض الملوك عاصمة الحضارة القديمة