محافظة الجيزة تطلق مبادرة لتطوير الشوارع المحيطة بالمدارس

كتبت – مرام محمد

أطلقت مدينة الجيزة، فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة "مدارس مدينة الجيزة" لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، وذلك بمشاركة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية المختصة والمجتمع المدني.

وأشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إلى أن المبادرة تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة 20 شارع تطوير شامل على مستوى الأحياء كمرحلة أولى، وذلك بواقع شارعين بكل حي من الشوارع المحيطة بنطاق المدارس، على أن يتم تعميمها بباقي مراكز ومدن المحافظة تدريجياً لتوسعه دائرة النفع للمواطنين.

وأضاف المحافظ، أن أعمال التطوير تشمل صيانة ورفع كفاءة ودعم الشوارع بالأرصفة والبلدورات والإنترلوك وتحسين الحالة العامة بمحيط المدارس من صيانة وطلاء وإحكام غلق أبواب أعمدة الإنارة وعزل الكابلات الكهربائية حفاظًا على آمن وسلامة الطلاب.

وأوضح، المحافظ، أنه تم تكليف رؤساء الأحياء المعنية بإلزام أصحاب المحال العامة بوضع صناديق قمامة موحدة الحجم واللون لإضفاء المظهر الحضاري والتوسع في تنفيذ أعمال الزرعات وتهذيب الأشجار والنخيل، بالإضافة إلى ترميم الطرق والاجزاء المعيبة بالأسفلت وصيانة ودهان أسوار مداخل ومخارج الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري وتجديد اللوحات الإرشادية بالشوارع والميادين.

وكلف محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم، بمراجعة كافة أعمال الصيانة الخاصة بأسوار المدارس والديسكات والنوافذ والأسلاك وصيانة حدائق المدارس ودعمها لزيادة المسطحات الخضراء داخل المدارس ورفع كفاءة دورات المياه وأعمال الكهرباء.

كما كلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بصيانة بالوعات الأمطار وغرف الصرف وضبط مناسيب التغطية ومراجعة أغطية البالوعات وتغيير المتهالك منها.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة بإشراف نائب المحافظ لشئون المجتمع، ورئيس مدينة الجيزة، لاختيار أفضل حي على مستوي محافظة الجيزة، وذلك نهاية بالتزامن مع دخول المدارس وتكريم أفضل حي سيتم اختياره وذلك لتشجيع روح المنافسة بين الأحياء بهدف التطوير والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



إطلاق مبادرة لتجميل الشوارع المحيطة بالمدارس في الجيزة



رفع كفاءة الشوارع بمحيط المدارس



تجميل محيد المدارس بالجيزة



تجميل ورفع كفاءه محيط المدارس بالجيزة



مبادرة لتطوير الشوارع بمحيط مدارس الجيزة



رفع كفاءة الشوارع بالجيزة استعدادا للعام الدراسي الجديد