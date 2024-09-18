اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 04:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

عناوين مكاتب اشتراكات المترو ومواعيد عملها

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 03:03 م
عناوين مكاتب اشتراكات المترو ومواعيد عملها مترو الانفاق
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستقبل مكاتب استخراج الاشتراكات الخاصة بمترو الأنفاق، الطلبة طوال الأسبوع من 7 صباحا حتي 4 عصرًا بجميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لعودة الدراسة.

عناوين مكاتب استخراج الاشتراكات هي:

مكاتب محطات الخط الأول ( حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء 1 - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج - المرج الجديدة ).

مكاتب محطات الخط الثاني ( كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء 2 - العتبة 2 - الدقى - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب ).

مكاتب محطات الخط الثالث ( العتبة - العباسية - هليوبوليس - عدلي منصور ).

تم تخصيص مكتب اشتراكات محطة أحمد عرابى بالخط الأول لأبناء العاملين فقط .

ساعات العمل من الساعة 7 حتي الساعة 4 عصرا بما في ذلك أيام الاجازات ويمتد حتى 6 مساء من يوم 1 أكتوبر ولمدة شهر .

 







عناوين مكاتب اشتراكات المترو

مواعيد مكاتب اشتراكات المترو

مترو الأنفاق

اشتراكات الطلبة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة