بدء استخراج اشتراكات المترو للطلبة.. اعرف الأسعار

كتب سيد الخلفاوى

بدأ مترو الأنفاق فى استخراج اشتراكات الطلبة بمختلف المراحل التعليمية، والتى جاءت بنسبة تخفيض تتراوح بين 88% حتى 91% وهى كالتالى..

● اشتراك طلبة منطقة واحدة لمدة 3 شهور بقيمة 150 جنيها.

● اشتراك طلبة منطقتين لمدة 3 شهور بقيمة 200 جنيه.

● اشتراك طلبة ثلاث و أربع مناطق لمدة 3 شهور بقيمة 250 جنيها.

● اشتراك طلبة خمس و ست مناطق لمدة 3 شهور بقيمة 300 جنيه.

وأعلنت شركة المترو عن أسعار التذاكر بفئاتها المختلفة وهى كالتالى..



● تذكرة منطقة واحدة بعدد 9 محطات بقيمة 8 جنيهات.

● تذكرة منطقتين بعدد 16 محطة بقيمة 10 جنيهات.

● تذكرة ثلاث مناطق بعدد 23 محطة بقيمة 15 جنيها.

● تذكرة أربعة مناطق بعدد أكثر من 23 محطة بقيمة 20 جنيها.

● تذكرة ذوى الهمم جميع المناطق بعدد أكثر من 23 محطة بقيمة 5 جنيهات.

وأوضحت شركة مترو الأنفاق أن أسعار الاشتراكات للجمهور وللطلبة وجميع الفئات الأخرى بنفس الأسعار التى تم الإعلان عنها بالموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg ولم يتم إجراء أى زيادات عليها.