اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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شركة جولد أبوللو التايوانية: الأجهزة المنفجرة فى لبنان ليست من تصنيعنا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 09:11 ص
شركة جولد أبوللو التايوانية: الأجهزة المنفجرة فى لبنان ليست من تصنيعنا إصابات لبنان
تايبيه (أ ش أ)

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قال مؤسس شركة جولد أبوللو التايوانية هسو تشينج كوانج، إن أجهزة المناداة " البيجر" التى انفجرت فى لبنان، الثلاثاء، "ليست من تصنيع الشركة".

وقال هسو - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن أجهزة البيجر التى تعرضت للانفجار "صنعتها شركة في أوروبا لديها الحق في استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية".

كانت وزارة الصحة العامة فى لبنان قد نفت أمس أن يكون الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة اللبناني قد أدلى بمعلومات إحصائية لوسيلة إعلامية أعلن خلالها أن عدد الشهداء ارتفع إلى 11 والجرحى إلى أربعة آلاف من بينهم أربعمئة حالة خطرة.

وجددت الوزارة دعوتها، التي كان قد أطلقها وزير الصحة العامة، في مؤتمره الصحفي مساء أمس الثلاثاء، والتي دعا فيها إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الوزارة، سواء من المؤتمرات الصحفية التي يعقدها الوزير أم من البيانات الصادرة عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة.







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