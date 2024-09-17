شاهد لحظة انفجار جهاز الـ"البيجر" فى أحد المواطنين بلبنان

إيمان حنا

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو للحظة إنفجار أجهزة اتصال "بيجر" بمواطنين أثناء ممارسة حياتهم اليومية داخل محلات تجارية.

ويظهر من خلال الفيديوهات الزعر التي انتابت المواطنين جراء هذه المفاجأة.

وعلى الفور تم الإبلاغ عن حالات الإصابات إنفجار الجهاز كما أصيب البعض الآخر فى انفجارات أثناء قيادتهم السيارات.

ومن جهة ثانية، قد ناشد الصليب الأحمر المواطنين بالتبرع بالدم من خلال 150 مركزا عبر أراضى لبنان ونوه بأنه هناك أكثر من 30 ‏سيارة اسعاف تشارك في اسعاف ونقل الجرحى من جراء تفجيرات متعددة في الجنوب، والبقاع و الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت عن أن عدد المصابين نتيجة التفجير تجاوز ال 2800 مصاب إضافة إلى استشهاد 8 آخرين بينهم طفلة، وغالبية الإصابات في اليد والوجه .



فيديوهات

تظهر إنفجار أجهزة المناداة ( بيجر )

بين يدي افراد #حزب_الله

في اكبر اختراق سيبراني

إسرائيلي#إسرائيل#لبنان pic.twitter.com/SD0jalxVfv — B o F a H o O d 🇰🇼 (@faresotaibi) September 17, 2024

ومن جهة أخرى أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إتصالات عاجلة بقائد الجيش اللبناني وقادة الأجهزة الأمنية واطلع منهم على ملابسات الانفجارات التي وقعت في عدد من المناطق اللبنانية على عدد من أجهزة الاتصال اللاسلكي Pagers ، مما أدى الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. وفق بيان الحكومة اللبنانية.

كما أجرى ميقاتى اتصالا بوزير الصحة الدكتور فراس الابيض واطلع منه على الوضع الصحي والاستشفائي الطارئ واستنفار كل اجهزة الوزارة لنقل الجرحى الى المستشفيات ومعالجتهم.