اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 10:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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شاهد لحظة انفجار جهاز الـ"البيجر" فى أحد المواطنين بلبنان

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 08:17 م
شاهد لحظة انفجار جهاز الـ"البيجر" فى أحد المواطنين بلبنان اصابات تفجيرات لبنان
إيمان حنا

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انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو  للحظة إنفجار أجهزة  اتصال "بيجر" بمواطنين أثناء ممارسة حياتهم اليومية داخل محلات تجارية.

ويظهر من خلال الفيديوهات الزعر التي انتابت المواطنين جراء هذه المفاجأة.

وعلى الفور تم الإبلاغ عن حالات الإصابات إنفجار الجهاز كما أصيب البعض الآخر فى انفجارات أثناء قيادتهم السيارات.

ومن جهة ثانية، قد ناشد الصليب الأحمر المواطنين بالتبرع بالدم من خلال 150 مركزا عبر أراضى لبنان ونوه بأنه هناك أكثر من 30 ‏سيارة اسعاف تشارك في اسعاف ونقل الجرحى من جراء تفجيرات متعددة في الجنوب، والبقاع و الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت عن أن عدد المصابين نتيجة التفجير تجاوز ال 2800 مصاب إضافة إلى استشهاد 8 آخرين  بينهم طفلة، وغالبية الإصابات في اليد والوجه .

فيديوهات

ومن جهة أخرى أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إتصالات عاجلة بقائد الجيش اللبناني وقادة الأجهزة الأمنية واطلع منهم على ملابسات الانفجارات التي وقعت في عدد من المناطق اللبنانية على عدد من أجهزة الاتصال اللاسلكي Pagers ، مما أدى الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. وفق بيان الحكومة اللبنانية.

كما أجرى ميقاتى اتصالا بوزير الصحة الدكتور فراس الابيض واطلع منه على الوضع الصحي والاستشفائي الطارئ واستنفار كل اجهزة الوزارة لنقل الجرحى الى المستشفيات ومعالجتهم.







لبنان

بيجر

انفجارات أجهزة بيجر

أجهزة اتصالات بيجر




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