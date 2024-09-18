ختام "مهرجان ليالي مراكز الشباب" بالدقهلية.. صور

الدقهلية - سارة الباز

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور سيد حزين، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ختام فعاليات مهرجان ليالي مراكز الشباب بالدقهلية، اليوم الأربعاء، بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، بحضور الدكتورة شيماء سامي، مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب والهيئات، وطارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للشباب، وسامح سليم، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور محمود عبد الهادى، مدير إدارة المنشآت الرياضية، والدكتور حاتم الجندى، رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية، ونهى فهمى، نائب رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية، وأشرف عبد الحليم، مدير مكتب وكيل الوزارة، ومحمد محمود، المدير التنفيذي بمركز التنمية الشبابية، وعدد من أخصائى الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، والأخصائيين بالإدارة العامة للشباب.

تضمنت فعاليات مهرجان ليالي مراكز الشباب بالدقهلية تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة، وشملت الندوة الدينية، والشعر، والدورى الثقافي المعلوماتي، والإنشاد الدينى، والغناء الفردي والجماعي، والعروض الفنية والرياضية، والفنون الشعبية، والمسابقات في تنس الطاولة، وخماسى كرة قدم، وكرة السلة، وكرة اليد، والألعاب الترويحية، وألعاب التحطيب والحكشة، ومعرض المشغولات اليدوية، بمشاركة إدارة شباب: طلخا، أجا، ميت غمر، السنبلاوين، دكرنس ، منية النصر ، المنزلة، ومركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي.

الجدير بالذكر أن المهرجان يهدف إلى جذب الشباب إلى مراكز الشباب من خلال مجالات متنوعة للنشاط؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة وتكثيف الأنشطة بمراكز الشباب، صقل وتنمية الوعي الثقافي، والاجتماعي، والرياضي لدى الشباب، انتقاء الشباب المتميز والمثالى من خلال تلك الأنشطة الثقافية والرياضية، وتشجيع الشباب على الابتكار، والإبداع الثقافي.

وفى الختام شهدت الدكتورة منى عثمان، والدكتور سيد حزين حفلاً فنياً تضمن عروضا للفنون الشعبية بالإدارة العامة للشباب، وعرضاً لفرقة الفنون الشعبية بنادى جزيرة الورد الرياضي، وعرضاً لفرقة الفنون الشعبية لذوى الهمم والقدرات الخاصة بمنية النصر، وفقرات غنائية، وإنشاد دينى، هذا وقد قامت الدكتورة منى عثمان، الدكتور سيد حزين بتوزيع الجوائز على الفائزين، حيث فاز مركز شباب كفر غنام بالسنبلاوين بالمركز الأول، ومركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي بالمركز الثاني فى الدورى الثقافي المعلوماتي، وأخذت الصور التذكارية مع المشاركين، والفائزين فى مهرجان ليالي مراكز الشباب.

يأتي تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب بالدقهلية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور سيد حزين، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، والدكتورة شيماء سامي، مدير عام الإدارة العامة لأنشطة، وفعاليات مراكز الشباب والهيئات، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة، وسامح سليم، مدير الإدارة العامة للشباب.