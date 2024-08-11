تنسيق الكليات 2024.. كل ما تريد معرفته عن كلية الطب جامعة عين شمس

كتب ـ محمد صبحى

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة وإتاحة موقع التنسيق لتسجيل الرغبات، وفى إطار تقديم خدمات لطلاب الثانوية العامة للتعرف على تنسيق الكليات، ننشر تفاصيل الدراسة بكلية الطب جامعة عين شمس.

وتبلغ عدد سنوات دراسة كلية الطب 6 سنوات نظام الدراسة فصلان دراسيان وتعد الدرجات العلمية المتاحة في طب عين شمس (البكالوريوس، الدبلوم العالي، الماجستير، الدكتوراه، الزمالة).

وفيما يلي سنتعرف على البرنامج الطبي الموسع:-

تبلغ عدد ساعات البرنامج 215 ساعة، وتتمثل شروط الالتحاق بالبرنامج أن يكون الطالب تقدم الى مكتب التنسيق المصري، وأن يكون الطالب تقدم الى مكتب تنسيق الوافدين (غير مصري) وتم ترشيحه إلى إحدي كليات الطب البشري المصري الحكومي، أن يكون الطالب قد تخطي اختبارات القبول الخاصة بالبرنامج والتي تتضمن (اختبار اللغة الإنجليزية / مهارات الحاسب الآلي / السمات الشخصية / التحدث باللغة الإنجليزية).

وتوفر كلية الطب فرص التوظيف لسوق العمل عن طريق إعداد كوادر طبية على مستوى عالى من الكفاءة العلمية على المستوى المحلى والعالمى.