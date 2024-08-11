اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أغسطس 2024 11:02 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الكليات 2024.. رابط موقع التنسيق لتسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات

الأحد، 11 أغسطس 2024 10:22 ص
تنسيق الكليات 2024.. رابط موقع التنسيق لتسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات معامل التنسيق - أرشيفية
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات غدا الإثنين وتستمر حتى يوم 16 أغسطس، إذ ستتم إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى أمام طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات، ووفقا لما قرره مكتب التنسيق، يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالب، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.

ينشر "اليوم السابع" رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغبات المرحلة الأولى، وسيكون من خلال الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application ، وذلك لتقدم طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق  الإلكترونى.







تنسيق الجامعات الحكومية 2024

تنسيق الثانوية العامة 2024

تنسيق الجامعات الحكومية 2023

تنسيق الكليات 2024

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الدقهلية المرحلة الثانية

تظلمات الثانوية العامة 2024

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

اعداد المقبولين بكليات الطب 2024

مؤشرات التنسيق 2024

معرفة الكليات المتاحة برقم الجلوس 2024

تنسيق الجامعات الخاصة 2024 واسعارها

تنسيق الكليات العسكرية 2024

مؤشرات تنسيق الكليات 2024

الكليات العسكرية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة