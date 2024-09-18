"تموين الإسكندرية" تنظم قافلة القطاع التموينى المشاركة فى مبادرة "بداية"

الإسكندرية جاكلين منير

قام اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية يرافقه الاستاذ جمال عمار وكيل المديرية و المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام و الاتصال السياسى و قيادات حى المنتزة أول ، بتفقد و متابعة اعمال القافلة التموينية المشاركة فى فعاليات المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان)

و التى تتكون من عدد 8 سيارات لتقديم الخدمات التموينية للمناطق الأكثر كثافة سكانية و الأكثر احتياجا حيث تضم القافلة ,سيارة شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية محملة بالسلع الغذائية مخفضة الأسعار,2 سيارة لصرف السلع التموينية للمواطنين بالبطاقات التموينية ,2 سيارة لبيع اللحوم المجمدة و مصنعات اللحوم , سيارة لبيع الخبز المدعم بالبطاقات التموينية, سيارة لبيع الخضار بأسعار تنافسية.

و أيضا سيارة لتقديم الخدمات التموينية لأصحاب البطاقات الذكية و تلقى الشكاوى من المواطنين متواجد بها احد مدراء المراكز التموينية المطورة مزود بجهاز حاسب الى(لاب توب) لتقديم الخدمات التموينية الموجودة على السيستم و التواصل مع غرفة عمليات المديرية للابلاغ عن الشكاوى لتسيير حملة تموينية لفحصها.

حيث بدأت الفعاليات بتواجد القافلة التموينية بحى المنتزة أول بعدة مناطق للتمركز بالمناطق الأكثر كثافة سكانية و أكثر احتياجا.

حيث تمركزت القافلة بالأماكن التالية:

* أمام حى المنتزة اول لخدمة نطاق سيدى بشر قبلى و ما حوله

* شارع محمد نجيب لخدمة مناطق بحرى لحى المنتزة اول و شارع جمال عبد الناصر و ما حوله

* شارع 45 قبلى لخدمة المناطق الشعبية و الأكثر كثافة سكانية

* منطقة محسن الكبرى لخدمة النطاق الريفي لحى المنتزة اول

و قال المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية لمركز الإعلام والاتصال السياسى للمديرية أن القافلة التموينية المشاركة فى مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان قد لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين للاستفادة من الخدمات التموينية المتنوعة، وكذلك الاستفادة من فروق الأسعار فى السلع المطروحة للبيع بأسعار تنافسية وتستمر فعاليات المبادرة الرئاسية لمدة 100 يوم.