تعينيات جديدة بجامعة عين شمس.. محمد الشافعى وسلوى سليمان وكيلان للحقوق والإعلام

كتب – محمود راغب

أصدر الكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا بقيام الدكتور محمد إبراهيم محمود أحمد الشافعي بأعمال وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب اعتبارًا من 1/ 9 / 2024.

كما أصدر رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتعيين الدكتورة سلوى سليمان عبد الحميد محمد الجندي وكيلاً لكلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب، وذلك اعتبارًا من 17 / 9 / 2024، ولمدة ثلاث سنوات.

يُذكر أن كليات جامعة عين شمس بدأت الإعلان عن جداول استقبال الطلاب الجدد وخطط الكشف الطبى وإجراء التنسيق الداخلى فى بعض الكليات التى تتطلب أقسامها إجراء التنسيق الداخلى لاختيار الطلاب وفقا لشروط كل قسم.