تعليم سوهاج تعلن مواعيد دخول الطلبة للمدارس فى جميع المراحل.. التفاصيل

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، عن تنظيم عملية دخول الطلبة للمدارس لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2024 /2025، حيث سيتم تقسيم صفوف المدارس على أيام أول أسبوع دراسة لتنظيم عملية الدخول والحفاظ على سلامة التلاميذ.

وسيتم تقسيم أيام أول أسبوع دراسة على النحو التالى ثم تنتظم الدراسة لكل الصفوف المدرسية فى الاسبوع الثانى للدراسة..

اليوم السابع يقدم للطلاب واولياء الأمور الجدول الذى حددته مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج خلال الأسبوع الأول تعرف عليه من خلال المعلومات التالية: -

جدول توزيع حضور الطلاب لجميع المراحل التعليمية بالمدارس على أيام الاسبوع الأول فقط للمدارس التي تعمل فترة واحدة و لا تعمل يوم السبت

الأحد 22/9/2024 الصف الدراسي : KG1 - الأول الابتدائي - الأول الإعدادي - الأول الثانوي

الأثنين 23/9/2024 الصف الدراسى : KG2 - G1 - الأول والثاني الابتدائي - الأول والثاني الإعدادي - الأول والثاني الثانوي

الثلاثاء 24/9/2024 الصف الدراسى : KG2 KG1 الأول والثاني والثالث الابتدائي - الأول والثاني والثالث الإعدادي - الأول والثاني والثالث الثانوي

الأربعاء 25/9/2024 الصف الدراسى : - KG2 KG1 - الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي - الأول والثاني والثالث الإعدادي - الأول والثاني والثالث الثانوي.

الخميس 26/9/2024 الصف الدراسى : KG-KG1 - الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي – الأول - والثاني والثالث الإعدادي - الأول والثاني والثالث الثانوي

جدول توزيع حضور الطلاب لجميع المراحل التعليمية بالمدارس على أيام الاسبوع الأول فقط للمدارس التي تعمل بنظام الفترتين و تعمل يوم السبت:

السبت21/9/2024 الصف الدارسى KG1 - الأول الابتدائي - الأول الإعدادي

الأحد22/9/2024 الصف الدراسى KG2 - KG1 - الأول والثاني الابتدائي - الأول والثاني الإعدادي

الأثنين 23/9/2024 الصف الدراسى KG2 - KG1 - الأول والثاني والثالث الابتدائي - الأول والثاني والثالث الإعدادي

الثلاثاء 24/9/2024 الصف الدراسى KG2 KG1 الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي - الأول والثاني والثالث الإعدادي

الأربعاء 25/9/2024 الصف الدراسى KG2 - KG1 - الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الابتدائي - الأول والثاني والثالث الإعدادي

الخميس 26/9/2024 الصف الدراسى KG-G1 - الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي – الأول والثاني والثالث الإعدادي .



مواعيد دخول الطلبة للمدارس (1)



مواعيد دخول الطلبة للمدارس (2)



