انفجار فى جهاز بيجر أثناء تشييع جنازة ضحية فى بيروت.. فيديو

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية فيديو يظهر انفجارًا يحدث أثناء تشييع جنازة عضو من أعضاء حزب الله قُتل أمس الثلاثاء خلال الموجة الأولى لانفجارات أجهزة بيجر فى الضاحية الجنوبية لبيروت.

في الفيديو، يحدث انفجار في مكان ما على جسد أحد أعضاء حزب الله، مما يؤدى إلى سقوطه على الأرض مما دفع الحشود من حوله إلى الركض.

Second round of mystery explosions in Beirut. Explosion during the funeral of Mahdi Ali Ammar who was eliminated by beeper yesterday.

Reports of over 100 injuries throughout Lebanon pic.twitter.com/1Od8OTTRQR