اليوم السابع
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انفجار نظام الطاقة الشمسية في عدد من البيوت جنوبي لبنان

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 06:22 م
انفجار نظام الطاقة الشمسية في عدد من البيوت جنوبي لبنان لبنان - أرشيفية
وكالات

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن انفجارا أصاب نظام الطاقة الشمسية في عدد من البيوت جنوبي لبنان.

وفي السياق نفسه، سقط 3 شهداء في انفجارات جديدة لأجهزة اللاسلكي "البيجر" بالضاحية الجنوبية لبيروت، كما أصيب 15 آخرين.

أفادت مصادر بحدوث موجة جديدة من التفجيرات للأجهزة اللاسلكية "بيجر" التي يستخدمها أعضاء حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضافت المصادر أن الانفجارات تمت في روضة الشهيدين في الضاحية ومنطقة الرويس.


قال شاهد من وكالة "رويترز"، إنه تم سماع دوي انفجار واحد على الأقل في الضاحية الجنوبية لبيروت.







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