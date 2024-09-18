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وزارة التعليم: توفير مصادر تعلم مختلفة للطلاب بالعام الدراسى الجديد

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 01:00 ص
وزارة التعليم: توفير مصادر تعلم مختلفة للطلاب بالعام الدراسى الجديد وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على توفير مصادر تعلم مختلفة ومتعددة للطلاب استعدادًا للعام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، حيث يتم توفير دروس على قنوات مدرستنا وأيضا توفير مناهج صيغة pdf على موقع الوزارة لجميع الصفوف الدراسية بالإضافة إلى تفعيل مجموعات التقوية والدعم التعليمى وتفعيل حصص المشاهد من خلال الشاشات الذكية بفصول المرحلة الثانوية، وأيضا شرح المعلمين بالعام الدراسى الجديد داخل الفصول.

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر الجارى وينتهى الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسى الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهى يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.







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