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وزير التعليم خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف: نحتاج 250 ألف فصل و460 ألف معلم (إنفوجراف)

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 11:31 م
وزير التعليم خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف: نحتاج 250 ألف فصل و460 ألف معلم (إنفوجراف) محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

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عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، لقاءًا موسعًا مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية والسادة الإعلاميين؛ لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتوضيح أهم ملامح المرحلة القادمة التي تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بقطاع التعليم، والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل بالوزارة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالحاضرين، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنًا الدور المحوري والوطني الذي يقوم به الإعلام في توعية الرأي العام وتوضيح الرؤى، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس التزام الوزارة بالشفافية والتواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية، ويؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة في دعم مسيرة التعليم في مصر، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية.

وأكد الوزير أن التعليم ليست قضية الوزارة وإنما قضية وطن، يجب أن تتشارك بها كافة الأطراف لتحقيق نقلة حقيقية بالمنظومة التعليمية تنعكس على أبنائنا الطلاب.

وفيما يلى أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف:

العام الدراسى الجديد 2024/ 2025 سيشهد وصول كثافة الفصول إلى أقل من خمسين طالبا على مستوى 90% من المدارس

نسبة حضور طلاب المرحلة الثانوية ما بين 10 إلى 20% والوزارة تسعى لانتظام الحضور

مصر تضم 550 ألف فصل ونحتاج 250 ألف فصل آخر إضافة إلى 460 ألف معلم

دور مدير المدرسة محوري ورئيسي فى المنظومة التعليمية فهو وزير داخل مدرسته

نعمل بالتكامل والتنسيق مع المجموعة الوزارية المعنية

مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" قائمة على تضامن وتكامل الوزارات والمؤسسات في تحقيق التنمية البشرية وبناء الشخصية المصرية

نعتزم التقدم بمشروع قانون لمجلس الوزراء ومجلس النواب بإصدار رخصة مزاولة المهنة لمن يرغب في الالتحاق بمهنة التدريس

التعليم ليست قضية الوزارة وإنما قضية وطن

كثافات الفصول في بعض المدارس في مصر تعدت الـ 200 250 طالبا مثل الخصوص والخانكة بالقليوبية

أي معلم لا يستطيع تحت أي ظرف أن يدرس لـ 150 طالب في فصل مساحته من 45 لـ 50 مترا مربعا

تغييرات فى نظام الحضور بالمدارس لمواجهة الدروس الخصوصية

نعمل وفق استراتيجية 2030 ونسعى لإنشاء 100 مدرسة يابانية

متوسط عدد الطلاب فى غالبية المدارس من 80 لـ90 طالبا بالفصل

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