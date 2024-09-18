الكشف على 1103 أشخاص مجانا خلال قافلة طبية بقرية مجول ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية مجول ببنها، أيام الاثنين والثلاثاء 16 – 17 سبتمبر 2024، حيث تم الكشف خلالها على 1103 أشخاص مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل بالمديرية.

وتابعت، أنه تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة "الباطنة - جراحة - نسا - أطفال - رمد – جلدية - أسنان - تنظيم أسرة"، إلي جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة.

كما تضمنت القافلة عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.