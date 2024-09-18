اليوم السابع
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الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 02:29 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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العراق يوجه بإرسال طواقم طبية وفرق طوارئ إلى لبنان

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 02:00 ص
العراق يوجه بإرسال طواقم طبية وفرق طوارئ إلى لبنان رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى
أ ش أ

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وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السودانى، بإرسال طواقم طبية عراقية وفرق طوارئ إلى لبنان.

وقال باسم العوادي الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية - في بيان أوردته وكالة الانباء العراقية، الثلاثاء - "إن الحكومة العراقية تتابع التطورات الأمنية الخطيرة التي تحدث في لبنان، والهجوم الصهيوني السيبراني الذي أدى إلى استشهاد واصابة عدد كبير من المدنيين".

وأضاف أن "هذه الأحداث، بجانب التهديدات والاعتداءات الأخرى المستمرة التي يرتكبها الكيان الغاصب، والتهديد بشنّ حرب واسعة على لبنان، هي أمور تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً؛ من أجل منع انزلاق الأوضاع نحو توسيع دائرة الحرب التي استهدفت، منذ اشهر، أهالي قطاع غزّة، وكذلك طالت المدنيين في الضفة الغربية وجنوب لبنان، وتسببت لهم بالمآسي، دون رادع لجيش الاحتلال عن تنفيذ مخططاته في التوسع واحتلال المزيد من الأراضي".

وتابع العوادي أن "رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجه بإرسال الطواقم الطبية العراقية، وفرق الطوارئ، إلى لبنان الشقيق، لتقديم المساعدة العاجلة وبالسرعة الممكنة، للتخفيف عن آلام المصابين من المدنيين الأبرياء".







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