تأخير جنى محصول القطن ينتج عنه أضرار كبيرة للمحصول.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

يعتمد بعض المزارعين على تأخير جنى القطن بحجة جنى جميع الكمية دفعة واحدة لتقليل التكاليف، ولكن التأخير يؤدى إلى احتمال زيادة إصابة القطن بالأعفان، وزيادة الفاقد بتساقطها على الأرض وزيادة نسبة الشوائب، وقد يؤدى إلى تقصف التيلة وتقليل المتانة والرتبة وتغير لون شعر القطن، خاصة اللوز المتفتح أولا وانخفاض وزنه بنسبة ضئيلة، كذلك فإن زيادة الرطوبة تؤثر سلبا خاصة فى ظل تحرير تجارة القطن.



وحتى تحصل على أقطان عالية الجودة قادرة على المنافسة العالمية يجب الاهتمام بالآتى:

1- تنشير عبء الندى يؤدى إلى تطاير الرطوبة حتى لا يحدث تغيير فى اللون أو تبقع وعدم تجانس فى القطن.

2 - مراعاة أن يكون التنشير على مفرش نظيف وفى مكان جيد التهوية معرض لضوء الشمس وبعيدا عن مصادر الأتربة.

3 - الفرق فى سعر الرتبة الواحدة أكبر بكثير من الفرق الناتج عن زيادة نسبة الرطوبة الموجودة بالأقطان.

4- الكبس الزائد يعرض الأكياس للتمزق وبالتالى يعرض القطن للأتربة والظروف الجوية والفقد كما يؤدى إلى اللجوء لحياكة الأكياس بخيط مخالف.

5- زيادة الرطوبة فى القطن يحوله إلى مخلوط منخفض القيمة جدا.