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الثروة السمكية: إنتاج مصر السمكى يتراوح ما بين 1.8 مليون و2 مليون طن سنويا

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 12:05 ص
الثروة السمكية: إنتاج مصر السمكى يتراوح ما بين 1.8 مليون و2 مليون طن سنويا الاستزراع السمكى
كتب أحمد عرفة

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قالت الدكتورة أسماء النقراشى مدرس الاستزراع السمكى بكلية علوم الثورة السمكية، إن مصر بدأت الاستزراع السمكى منذ القدماء المصريين، موضحة أن الاستزراع السمكى من الحرف التى تعلمها من أهلنا أفضل تعليم، متابعة: نحن السادس على مستوى العالم فى الاستزراع السمكى، والثالث عالميا فى إنتاج سمك البلطى.

 

وأضافت مدرس الاستزراع السمكى بكلية علوم الثورة السمكية، فى تصريحات لبرنامج أخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن محافظة كفر الشيخ تنتج 44 % من الإنتاج السمكى لمصر، موضحة أن إنتاج مصر من السمك يتراوح ما بين مليون و800 ألف طن إلى 2 مليون طن من الاستزراع السمكى سنويا.

 

وأوضحت مدرس الاستزراع السمكى بكلية علوم الثورة السمكية، أن 80 % من الإنتاج السمكى فى مصر يأتى من الاستزراع السمكى و20 % من المصادر الطبيعية، لافتة إلى أن الدولة تحافظ على المصادر الطبيعية من البحيرات من خلال تطهير البحيرات، حيث أن هناك جهود الدولة فى الحفاظ على مواردنا الطبيعية من البحيرات.


المصايد

الاستزراع السمكى

أسماء النقراشى

اكسترا نيوز

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