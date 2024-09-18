البنك الدولى يتعهد بتقديم 2 مليار دولار لتنفيذ أجندة الإصلاح في بنجلاديش

أ ش أ

أكد البنك الدولي التزامه بزيادة الإقراض لبنجلاديش خلال السنة المالية الحالية للمساعدة في تنفيذ أجندة الإصلاح للحكومة المؤقتة في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع المدير القُطري لبنجلاديش وبوتان بالبنك الدولي عبد الله سيك، في دكا الثلاثاء، مع رئيس حكومة بنجلاديش المؤقتة محمد يونس، بحسب صحيفة /دكا تريبيون/ البنغالية.

وقال "سيك" إن البنك الدولي يمكنه حشد حوالي 2 مليار دولار في تمويل جديد خلال السنة المالية الجارية لدعم الإصلاحات الحرجة والاستجابة للفيضانات وتحسين جودة الهواء والصحة في بنجلاديش.

وأضاف: "نود أن ندعمكم بأسرع ما يمكن وبقدر الإمكان"، مؤكدا أن البنك سيدعم الاحتياجات المالية الحرجة للدولة.

من جانبه، قال محمد يونس إن بنجلاديش لا تستطيع أن تخسر هذه الفرصة التي تأتي مرة واحدة في العمر لإصلاح مؤسساتها وإجراء إصلاحات كبرى.

وطلب "يونس" من البنك الدولي تقديم دعمه الفني لاستعادة مليارات الدولارات من الأصول المسروقة التي اختلسها أفراد فاسدون من بنجلاديش خلال فترة رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة التي استمرت 15 عاما.

وقال: "إنكم تمتلكون التكنولوجيا اللازمة لاستعادة الأصول المسروقة"، مضيفا أن بنجلاديش ستحتاج أيضا إلى خبرة البنك لبناء "بنجلاديش خالية من الفساد".

ووافق "سيك" على مساعدة بنجلاديش في استعادة الأموال المسروقة، قائلا: "نحن سعداء بمساعدتكم".