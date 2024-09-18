إيمان كريم تلتقى محافظ الإسكندرية وتؤكد على التعاون بما يخدم قضايا ذوى الإعاقة

كتب محمود راغب

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على التعاون المثمر بين المجلس والسادة المحافظين بما يخدم قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة فى المحافظات، جاء ذلك خلال استقبال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، للدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والوفد المرافق لها، خلال زيارتها لمحافظة الإسكندرية.

من جانبها، رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، بلقائها الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وأكدت أن اللقاء تطرق إلى الاتفاق على تنظيم برنامج توعوي لتدريب مقدمي الخدمة داخل الديوان العام للمحافظة وكذلك موظفى الأحياء والمراكز على مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، ونشر التوعية المطلوبة بكافة قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة بالمحافظة، والتوعية بنشر لغة الإشارة وآليات وسلوكيات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يتم تنفيذ وتفعيل هذه الدورات من خلال مسئول اتصال بين المحافظة والمجلس.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أنه تم الاتفاق في حديثها مع الفريق أحمد خالد، على تفعيل وحدة الاعاقة داخل مبنى ديوان عام المحافظة، وأن يكون هناك ربط دائم بين مقرر الوحدة والمجلس والمتابعة الدورية بين الطرفين لكافة القضايا التي تخص الأشخاص ذوي الاعاقة، مشيرة في هذا الصدد إلى استعداد المجلس تقديم خبراته الفنية فيما يخص تعامل المحافظة مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد برامج تدريبية وتأهيلية لكافة المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة داخل محافظة الإسكندرية ومراكزها وكافة الهيئات التي تقدم الخدمة.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنها عرضت خلال لقائها مع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، نتائج زيارتها للجمعيات الاهلية والتعرف على الإشكاليات فيها ولقاءاتها بالاشخاص ذوي الاعاقة بالمحافظة، ونقلت له عدد من التوصيات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الاعاقة داخل المحافظة والتي منها بطاقة الخدمات المتكاملة، وعدم وعي بعض الهيئات التي تقدم الخدمة للأشخاص ذوي الاعاقة بمواد القانون رقم 10 لسنة 2018، وعدد من الإشكاليات التي تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة داخل المستشفيات العامة التي تقدم الخدمة لهم، وفي وسائل النقل العام، وكذلك عدد من التوصيات المتعلقة بتقديم الخدمة داخل مدارس الدمج وطرق التعامل مع الطلاب من ذوى الاعاقة فيها، مؤكدة في هذا الصدد أن الفريق أحمد خالد، قام على الفور بإصدار التعليمات لكافة الجهات المختصة لمتابعة كل الإشكاليات وحلها، وتأكيده على التعاون الفوري مع المجلس في إيجاد حلول لأية مشكلات، كذلك أبدى استعداد المحافظة لتوجيه إمكانياتها المتاحة بما يخدم إجراءات استخراج بطاقة الخدمات.

وثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، دور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، في اهتمامه بقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة، ورؤيته للتحديات التي تواجههم من منظور حقوقى، واستعداده الكامل على تذليل أية عقبات أو إشكاليات تواجه تمكينهم أو دمجهم مجتمعيا، وكذلك متابعة كل ما يخص قضاياهم داخل المحافظة أول بأول، وقدمت له الشكر والتقدير لتكريمها وتقديم درع المحافظة لدورها في خدمة قضايا الاشخاص ذوى الإعاقة.

جدير بالذكر أن زيارة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تفقدت خلالها عدد من الجمعيات العاملة مع الأشخاص ذوي الاعاقة، للتعرف على دورها، ونوعية الخدمات التي تقدمها، كما تم عقد عدد من جلسات الحوار المجتمعي مع الاشخاص ذوي الاعاقة للتعرف على الإشكاليات التي تواجههم وآليات الحل لها، وكذلك التيسيرات المقدمة لهم، هذا بجانب تنظيم المجلس لورشة عمل داخل جامعة الإسكندرية لتدريب مقدمى الخدمة داخل الجامعة على آليات وسلوكيات التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة.