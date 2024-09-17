"القومي للإعاقة" يتعاون مع الداخلية فى الإجراءات التيسيرية لذوى الإعاقة السمعية

كتب محمود راغب

في اطار الاحتفال باليوم الدولي للغات الإشارة الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، يتعاون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مع وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان في عدد من الإجراءات التيسيرية منها فتح مستشفيات الشرطة في (مدينة نصر، العجوزة، طنطا، الإسكندرية، أسيوط) لتوقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع بالمجان اعتبارًا من يوم 23 سبتمبر الجاري لمدة 3 أيام من الساعة 5 وحتى الساعة 8 مساءً، وكذلك استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع الصادر لهم بطاقة إثبات الإعاقة وبطاقة الخدمات المتكاملة دون غيرهم بالمجان ولمدة أسبوع بكافة محافظات الجمهورية اعتبارًا من يوم 23 سبتمبر الجارى.

وصرحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، وتقديم العديد من التيسيرات الإجرائية من خلال تحقيق التعاون والتكامل مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات المختلفة بالدولة ومنظمات المجتمع المدني.

أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن هذه الإجراءات التيسيرية تأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ووزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، بهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل تقديم الخدمات الشُرطية لهم، وكذلك تفعيلًا للدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة تجاه كافة فئات المجتمع، لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكيد على تعزيز وصول الخدمات الجماهيرية الشرطية لهم، ومشاركتهم الاحتفال بالمناسبات الدولية الخاصة بهم.

وأشادت "المشرف العام على المجلس" بجهود وزارة الداخلية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ودورها في العمل على دمجهم في جميع المناسبات والاحتفالات التي تنظمها، ومشاركتهم أحلامهم وآمالهم.



