القومي للإعاقة: إصدار كتيب لتوضيح خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

كتب سيد الخلفاوى

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه سيتم اصدار كتيب لتوضيح خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومنع استغلالهم من معدومى الضمير.

وأضافت "الكريم" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان فى مقر المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أنه يتم التواصل مع وسائل النقل لتسهيل خدمات لذوى الإعاقة وفقا للقانون، كما نتواصل مع عدة جهات للتوعية بكيفية التعامل مع ذوى الإعاقة، وتنظيم ورش توعية، وكذلك التمكين الثقافى والمشاركة فى المهرجانات، وكذلك فى المهرجانات الدولية.

ويناقش المؤتمر:

- نتائج ومؤشرات التقرير السنوي للمجلس و الخاص برصد أوضاع الأشخاص ذوي الاعاقة في مصر.

- فتح حوار حول أهم التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الاعاقة وفي مقدمتها آليات ضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك.

- النقاش حول الإشكاليات التي تواجه بطاقة الخدمات المتكاملة وآليات الحل.

- الحديث عن خطة المجلس المستقبلية وأهم المبادرات والشراكات.

- نتائج الحوار المجتمعي الذي يقوم به المجلس مع الاشخاص ذوي الإعاقة.

- ما يستجد من موضوعات محل نقاش.

