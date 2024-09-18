أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

محمد صبحى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير الخارجية والهجرة يستقبل وفد غرفة التجارة الأمريكي

وزير التعليم: متوسط عدد الطلاب فى غالبية المدارس من 80 لـ90 طالبا بالفصل

وزير التعليم: 90% من المدارس ستشهد خفض الكثافة لأقل من 50 طالباً

وزير التعليم: كل الأمور ستكون منتظمة خلال أسبوعين من بداية الدراسة

نص كلمة نائب رئيس الوزراء باحتفالية إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"

البنك المركزى المصرى يشارك فى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

رئيس الوزراء يشهد اصطفاف المعدات المشاركة فى المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"

نائب رئيس الوزراء: لأول مرة فى التاريخ ينخفض معدل الإنجاب بمصر ليصل إلى 2.5%

تحت رعاية الرئيس السيسي.. مدبولى يشهد إطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ القاهرة اقتراح تطوير شوارع العتبة

حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 74 مليون و412 ألف خدمات مجانية خلال 47 يوما