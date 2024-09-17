وزيرة التنمية المحلية تترأس لجنة اختيار المتقدمين لوظائف قيادية

كتب على عبد الرحمن

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية لاختيار المتقدمين على بعض الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة وفقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2023 على 22 وظيفة قيادية شاغرة.

وتضم اللجنة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة السابق والدكتور طارق الحصرى استشارى التطوير المؤسسى والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وعدد من قيادات الوزارة ومديرة مديرية التنظيم والإدارة بالقاهرة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى إنه من المقرر أن تنتهى المقابلات للمتقدمين على المسابقة الأسبوع الجارى للذين تم فحص ملفاتهم وتنطبق عليهم الشروط وقدموا المستندات الخاصة بالمسابقة وكذا اختبارهم فى مركز تقييم القدرات والمسابقات الالكترونى بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه يتم خلال المقابلات التعرف على التاريخ الوظيفى للمتقدمين وخبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها بالديوان العام للوزارة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة.

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية – الديوان العام – قد أعلنت عن حاجتها لشغل (22) وظيفة من الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفى (الممتاز – العالى – مدير عام) ببعض قطاعاتها وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (223) لسنة 2020 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف، وبيانها كالتالي:

أولاً: وظائف من المستوى الوظيفى (الممتاز ):

وظيفة واحدة رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش.

ثانياً: وظائف من المستوى الوظيفى ( العالى ):

ثلاث وظائف على النحو التالى:-

رئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء

رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش

رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير

ثالثاً: وظائف المستوى الوظيفى ( المدير العام ) :

- ثمانية عشر وظيفة على النحو التالى:-

مدير عام الإدارة العامة لتقويم أداء الوحدات والقيادات المحلية ومدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفنى والهندسى ومدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات ومدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفنى ومدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكترونى ومدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسى ومدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب ومدير عام الإدارة العامة للإستحقاقات والمزايا ومدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى ومدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى مدير عام الإدارة العامة للإتصال السياسى والشئون البرلمانية ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات ومدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين.