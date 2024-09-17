38923 طالبًا وطالبة استقبلتهم جامعة حلوان فى اختبارات القدرات

محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان عن إجمالي أعداد الطلاب الذين أدوا اختبارات القدرات للثانوية العامة والشهادات المعادلة والشهادات الفنية وعددهم 39078 طالبا وطالبة، حيث أدوا فى كليه الفنون الجميله 13836 طالب وطالبة مقسمين كالتالي 13181 ( 7492 فنون - 5689 عمارة) فى الثانوية العامة، 380 طالب وطالبة فى الشهادات المعادلة ( 205 فنون - 175 عمارة)، 275 طالب وطالبة فى الشهادات الفنية ( 2 فنون- 273 عمارة).

هذا وقد استقبلت كليه الفنون التطبيقيه 10591 طالب طالبه مقسمين كالتالي 9831 للثانويه العامه 239 الشهادات المعادلة والأجنبية 521 للشهادات الفنية.

كما استقبلت كلية علوم الرياضه بنين 6633 طالبا مقسمين قتالي 6591 بالثانويه العامه 42 للشهادات المعادله

كما استقبلت كلية التربيه الموسيقيه 605 طالب وطالبة مقسمين كالتالي 602 الثانويه العام, وثلاثه للشهادات المعادله

وايضا استقبلت كليه التربيه الفنيه 2717 طالب وطالبة مقسمين كالتالي 2707 في الثانويه العامه 10 الشهادات المعادله

كما استقبل كليه العلوم الرياضه بنات 4541 مقسمين كالتالي 4500 للثانويه العامه 41 للبرنامج معلمي التربية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.