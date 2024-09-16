2000 طالب وطالبة فى أول أيام الكشف الطبى بجامعة حلوان وسط إجراءات تنظيمية وصحية

محمد صبحى

بدأت جامعة حلوان اليوم استقبال الطلاب المستجدين لإجراء الكشف الطبي للعام الدراسي 2024-2025، في خطوة تؤكد استعداد الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد بكامل جاهزيتها.

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، قائلاً: "نؤكد على استعداد الإدارة الطبية بالجامعة لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي الشامل، لقد وجهنا بضرورة توفير كافة وسائل الراحة للطلاب أثناء إجراء الكشف، مع الالتزام التام بإجراءات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية."

وقد شهد اليوم الأول من الكشف الطبي إقبال 2000 طالب وطالبة (1000 طالب -1000 طالبة) من الطلاب على مبنى 3 بالمدن الجامعية المخصص للطلاب الذكور، بينما استقبل مبنى 4 الطالبات. بحيث يكون الحضور في اليوم المحدد للكشف الطبي حسب الحجز علي الموقع.

وقام الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بتفقد سير العمل في كلا المبنيين، برفقة الدكتور محمود عابد، مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، والدكتورة عبير درويش مدير اداره الطب العلاجي، والدكتور موفق باهر مدير ادارة طب الاسنان، والأستاذ هشام رفعت امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وأوضحت الجامعة من قبل أن عملية التسجيل للكشف الطبي تتم إلكترونياً عبر الموقع (http://mede.helwan.edu.eg)، حيث يقوم الطلاب بتسجيل بياناتهم الشخصية وطباعة استمارة الكشف الطبي التي تتضمن موعد الكشف المحدد. وشددت الإدارة على أهمية التزام الطلاب بالمواعيد المحددة.

ويشمل الكشف الطبي تخصصات الباطنة، الجلدية، الرمد، والأسنان، كما تم تخصيص مكتب مساعده ذوي الهمم طالب او طالبه بمبني ٤ لضمان راحتهم وسهولة إجراء الكشف عليهم.

وأكدت الجامعة أن سداد رسوم الكشف الطبي يتم إلكترونياً عبر موقع التسجيل، مشيرة إلى ضرورة إحضار الطلاب للمستندات المطلوبة وهي: استمارة الكشف الطبي المطبوعة، صورة من بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص جامعة حلوان على توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لطلابها، مع ضمان سلاسة وكفاءة عملية الكشف الطبي للطلاب المستجدين.