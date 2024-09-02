اليوم السابع
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تنسيق الشهادات المعادلة.. استمرار إتاحة موقع التنسيق للتقدم لاختبارات القدرات

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 09:00 ص
تنسيق الشهادات المعادلة.. استمرار إتاحة موقع التنسيق للتقدم لاختبارات القدرات موقع التنسيق الإلكترونى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يواصل موقع التنسيق الإلكترونى، اليوم اللإثنين، باب تسجيل الرغبات للتقدم لاختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك بالنسبة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لعام 2024، والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها. 

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أنه  وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، تقرر إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: https://tansik.digital.gov.eg على أن يتم فتح الموقع والتسجيل لحجز أداء اختبارات القدرات بداية من يوم الأحد الموافق 25/8/2024، حتى يوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر المقبل، ومثلما تم العمل به خلال مرحلة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصرية فسوف يتم سداد قيمة الاختبارات عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني، ولن يُعتد بأي وسيلة أخرى للسداد، ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المُحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني.







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