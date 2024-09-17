اليوم السابع
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وزير العمل يشهد اتفاقية جماعية لحفظ حقوق 1200 عامل

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 11:39 ص
وزير العمل يشهد اتفاقية جماعية لحفظ حقوق 1200 عامل توقيع الاتفاقية
كتبت آية دعبس

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شهد محمد جبران وزير العمل، بديوان عام الوزارة بـ العاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات توقيع اتفاقية عمل جماعية بين أحد الشركات، التابعة لـ قطاع الأعمال العام، ويُمثلها طارق محمد محمد عبدالله، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، برئاسة المهندس خالد الفقي، وممثلي اللجنة النقابة للعاملين بالشركة برئاسة مجدي عبدالرحمن، وممثلين عن وزارتى قطاع الأعمال العام والعمل، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث حصل العمال وعددهم 1200 عامل على كافة مستحقاتهم المالية.

وبحسب بيان وزارة العمل اليوم الثلاثاء، أكد وزير العمل محمد جبران على أن الوزارة حريصة على  تحقيق مصالح الإدارة والعمال بشكل متوازن، خاصة داخل المنشأت التي تتعرض لبعض التحديات.

 

 

 







وزير العمل

محمد جبران

النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية

خالد الفقى



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