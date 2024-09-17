وزير التعليم: أعمال السنة على جميع الصفوف عدا الشهادة الإعدادية والثالث الثانوي

أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال السنة مقررة على جميع الصفوف الدراسية، ما عدا طلاب الشهادة الإعدادية والصف الثالث الثانوي.

‎وأوضح عبداللطيف في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن كل طالب سيؤدي امتحانا مختلفا في أعمال السنة عن زميله، مشددا على أن "ذلك لضمان العدالة بين الطلاب وحتى يكون هناك قياس حقيقي لمستوى كل طالب".



من ناحية أخرى أكد وزير التربية والتعليم أنه وزملاؤه في الوزارة سيبذلون جهدا مضاعفا لتعود الدراسة في الفصل المدرسي لمكانتها المفروضة، وليجد فيها الطالب عوضا لما يتلقاه الطلاب في مراكز الدروس الخصوصوية "السناتر" والدروس الخصوصية، قائلًا: «لن نستطيع إغلاق السناتر إلا بمساعدة أولياء الأمور وتغيير الثقافة، ووضعنا حلولا فنية لهذا الأمر وننتظر الدعم من أولياء الأمور، ومهمتنا أن يعود التعليم للمدارس؛ لأن الحضور كان للأسف خارج المدارس ولهذا عادت أعمال السنة».



لقاء وزير التعليم برؤساء تحرير الصحف



رؤساء تحرير الصحف



وزير التعليم فى لقاء رؤساء تحرير الصحف



لقاء وزير التعليم برؤساء تحرير الصحف



لقاء وزير التعليم برؤساء تحرير الصحف



لقاء وزير التعليم برؤساء تحرير الصحف



لقاء وزير التعليم برؤساء تحرير الصحف



لقاء وزير التعليم برؤساء تحرير الصحف