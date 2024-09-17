وزير التعليم: هيكلة الثانوية العامة تمت وفق دراسة لـ120 خبيرا وقياس تجارب 20 دولة

محمود طه حسين

كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، أن إعادة هيكلة الثانوية والخطوات والقرارات وأسباب التعديلات ، موضحا أنها تمت اعتمادا على دراسة تم اجراءها في المركز القومي للبحوث من خلال 120 أستاذ تربية ومتخصص .

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال لقاءه مع رؤساء تحرير الصحف، أنه تم قياس تجارب أهم 20 دولة في التعليم وبناء عليه كانت فلسفة القرارات الأخيرة بتعديل المناهج وهيكلة الثانوية العامة.

وكان التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، وذلك لإعلان تفاصيل استعدادات الوزارة لانطلاق العام الدراسى الجديد وخطة تقليل الكثافات داخل الفصول بالمدارس.



وتطريق عبد اللطيف خلال اللقاء عن خطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وسد العجز فى عجز المعلمين داخل المدارس، واهتمام الوزارة بالمدارس التكنولوجية التطبيقية وذلك فى إطار ربط الخريجين بالجامعات وسوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.



وتناول وزير التربية والتعليم خلال اللقاء تطوير المناهج الدراسية التي تم إعلانها خلال الفترة الماضية وأهمية آجراء تعديلات فى المقررات الدراسية وفلسفة هذه التعديلات.