اليوم السابع
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مصدر كبير في حزب الله: حسن نصر الله لم يصب بأذى في التفجيرات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 07:35 م
مصدر كبير في حزب الله: حسن نصر الله لم يصب بأذى في التفجيرات حسن نصر الله
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن مصدر كبير في حزب الله، إن الأمين العام للحزب حسن نصر الله لم يصب بأذى في التفجيرات، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأعلنت وزير الصحة اللبنانية، عن "سقوط أكثر من 2800 جريح و8 شهداء بينهم طفلة في تفجيرات الـ"بيجر" في عدد من المناطق اللبنانية، وغالبية الإصابات في اليد.

وفى عملية اختراق أمنى كبير تحدث فى الشرق الأوسط، حدثت انفجارات متزامنة لجميع أجهزة "بيجر" المحمولة فى مناطق متفرقة من لبنان، وكذلك أجزاء من الأراضى السورية.

 

 







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تفجيرات

لبنان

بيروت




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