وزارة الصحة اللبنانية: 2800 مصاب و8 شهداء في تفجيرات أجهزة "بيجر"

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وزير الصحة اللبنانية، عن "سقوط أكثر من 2800 جريح و8 شهداء بينهم طفلة في تفجيرات الـ"بيجر" في عدد من المناطق اللبنانية، وغالبية الإصابات في اليد.

وفى عملية اختراق أمنى كبير تحدث فى الشرق الأوسط، حدثت انفجارات متزامنة لجميع أجهزة "بيجر" المحمولة فى مناطق متفرقة من لبنان، وكذلك أجزاء من الأراضى السورية.

وعلى الفور طلبت وزارة الصحة اللبنانية من جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة pagers أن يعمدوا إلى رميها بعيداً عنهم بشكل فوري.

بدورها أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بإصابة سفير إيران في لبنان، مجتبى اماني جراء هجوم إسرائيلي سيبراني وانفجار أجهزة الاتصال اللاسلكي"pager" استهدف لبنان وسوريا.