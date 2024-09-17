محافظ أسوان يطمئن على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بدء الدراسة

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم، مدارس الثانوية للبنات ، ومجمع هميمى الجبلاوى لمرحلة الإبتدائى ورياض الأطفال ، وبدرية حامد الإعدادية فى ظل الإستعدادات الجارية لإستقبال العام الدراسى الجديد 2024/ 2025.

رافق المحافظ فى الجولة، المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والتعليمية.

كما تابع المحافظ تلقى 472 معلم ومعلمة من المعلمين الجدد للتدريبات العملية فى التخصصات المختلفة ، مؤكداً لهم على أهمية الإتقان والجدية لإثبات كفائتهم لخدمة أبناء محافظتهم.

وشدد إسماعيل كمال، على ضرورة الإلتزام من أول يوم دراسى بحضور الطلاب داخل المدارس لإرتباط ذلك بأعمال السنة ، مؤكداً على أنه سيقوم بزيارات مفاجئة للتأكد من ذلك على أرض الواقع حرصاً على مصلحة الطالب ، وخاصة فى ظل النهج الجديد الذى تقوم بتطبيقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة معالى الوزير محمد عبد المطلب.

وفى السياق كلف إسماعيل كمال مديرى الإدارات التعليمية بالتأكيد على إنتظام وإنضباط المعلمين والعاملين ورفع مستوى النظافة العامة داخل الفصول ودورات المياه العمومية والأفنية ، فضلاً عن قيام مسئولى الوحدات المحلية والأحياء برفع الإشغالات ، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط 1519 مدرسة ، والتى تمثل مختلف المراحل التعليمية بالمراكز والمدن بواقع 10 آلاف و 600 فصل دراسى ، ولتستقبل 409 ألف و 947 طالب وطالبة.

ووجه، بالإلتزام بخطة توزيع الكتب المدرسية على الطلاب والتى تم توريدها بنسبة 99 % لمرحلة رياض الأطفال، و 88 % لمرحلة التعليم الإبتدائى ، و85% لمرحلة التعليم الإعدادى والثانوى العام ، بالإضافة إلى 75 % لمرحلة التعليم الفنى.

وكلف محافظ أسوان بضرورة العمل على زيادة المسطحات الخضراء بالمدارس لإعطاء المظهر الحضارى ، ولتصبح صروح جمالية نموذجية مع بدء العام الدراسى بشكل يحفز أبنائنا الطلاب على الإلتزام بالحضور والجدية والإجتهاد فى التحصيل الدراسى ، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية فى مختلف المراحل التعليمية.