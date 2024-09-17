اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 10:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

غلق وتشميع 25 محلا ومطعما بدون ترخيص فى حدائق الأهرام

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 10:38 م
غلق وتشميع 25 محلا ومطعما بدون ترخيص فى حدائق الأهرام تشميع المحلات المخالفة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتائج الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام بمناطق الثروة المعدنية والضغط العالي والعشرين، والتي أسفرت عن غلق وتشميع 25 منشأة "محال ومطاعم" تدار دون ترخيص وتتعدى على الطريق العام.

وقد تم تلقي شكاوى عديدة من المواطنين بشأنها وتم رفع كافة حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

شملت الحملات رفع حوالي 500 حالة إشغال وتعدٍ على الطريق العام، بالإضافة إلى ازالة عددًا من الإعلانات غير المرخصة للمنشآت التجارية.

 

3f6026fa-cc3a-45c8-92a7-d9999899d78b
 

 

a5e1ebeb-0548-44f4-8f96-29f63e4599a3
 

 







حدائق الأهرام

محافظة الجيزة

الجيزة

الإشغالات

مطاعم

غلق مطاعم غير مرخصة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة