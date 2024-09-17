رئيس مجلس العموم البريطانى: يجب إحلال السلام فى منطقة الشرق الأوسط بسرعة

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أكد رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني ليندسي هويل، الحاجة إلى إحلال السلام بسرعة في منطقة الشرق الأوسط وقال "إن الناس الأبرياء يقتلون والحل يكمن في السلام الدائم مع الاعتراف بفلسطين، وينبغي ألا يكون حل الدولتين حلما بعيد المنال، وكذلك نحن بحاجة إلى الاعتراف بحقوق إسرائيل وإطلاق سراح الرهائن، وما يتعين علينا أن نوقفه هو قتل الأبرياء ضحايا الحرب، وإنهاء هذه الحرب، كما نحتاج إلى عالم يسوده السلام، ومن المؤسف أننا لا ننعم بقدر كبير من السلام في الوقت الحالي، لذا فإن جهود دولة قطر مهمة للغاية في تحقيق هذا السلام".

وأضاف رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني - في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم /الثلاثاء/- أن قطر تقوم بدور مهم كوسيط مع مصر والولايات المتحدة وتستخدم قوتها الناعمة فضلا عن السياسية بغية تحقيق السلام الدائم بين فلسطين وإسرائيل، حيث تمتلك الوسائل والقدرة على جمع كل الأطراف حول طاولة الحوار، مؤكدا أنه يحرص خلال الزيارة على مناقشة القضايا الدولية والعمل على تحقيق السلام، والتعاون في هذا الشأن.

وأوضح أن زيارته الحالية للدوحة فرصة لبداية جديدة في العلاقات البرلمانية، مدعومة بالعلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين، حيث من المهم المضي قدما والتعاون لتحقيق فهم متبادل بشكل أفضل، وفرصة مهمة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الوطيدة القائمة بين بلاده ودولة قطر، مشيرا إلى أنه أجرى خلال الزيارة اجتماعات ومناقشات مهمة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تناولت العديد من المواضيع المهمة، وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط.

وتابع أن التعاون مع دولة قطر مهم للغاية من الناحية الاستراتيجية، لاسيما أن قطر تتمتع بمكانة كبيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتعمل على الاستفادة منها لتحقيق السلام الدائم، لافتا إلى أن العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة شهدت تطورا كبيرا، خصوصا في المجالات الاقتصادية والسياسية، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات بين مجلس الشورى في دولة قطر ومجلس العموم البريطاني، وذلك من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة، بما يسهم في بناء روابط سياسية قوية مع الحكومات الجديدة والنواب الجدد، مبينا أن الصداقة بين البلدين موجودة دائما، ولكن يمكننا الآن الانتقال إلى مستوى جديد تماما للمضي قدما وهذا مهم جدا".

وأشار هويل إلى أهمية التعاون البرلماني بين البلدين، والعمل من خلال الاجتماعات المشتركة بين مجلس العموم ومجلس الشورى على تبادل الأفكار والخبرات والمعرفة والثقافة وبناء مجموعات صداقة برلمانية في هذا الجانب، والتي يمكن أن تضم العديد من النواب الجدد في لندن، ليتعرفوا على الدور والجهود التي تبذلها قطر لتحقيق السلام في العالم.

ونوه بالعلاقة الخاصة والوطيدة التي تجمع قطر والمملكة المتحدة والتعاون في مختلف المجالات، ومنها المجال العسكري، الذي يمكن البناء عليه في تعزيز التعاون سواء من الناحية البرلمانية أو من الناحية التجارية.