نواب بريطانيين يعتزمون استدعاء إيلون ماسك للاستجواب بشأن الشغب بالبلاد

وكالات

يعتزم نواب بريطانيون استدعاء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، للاستجواب أمام مجلس العموم (البرلمان) على خلفية دور منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المملوكة له في أعمال شغب هزت البلاد الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى "تعليقات تحريضية" له بشأن العنف، وفق صحيفة "بوليتيكو".

وقالت النائبتان عن حزب العمال البريطاني تشي أونوراه، وداون بتلر، اللتين تتنافسان على رئاسة لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في البرلمان، في تصريحات للنسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو"، إنهما ستضغطان على مالك شركة "إكس"، وغيره من المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، للإجابة على أسئلة بشأن دور منصات التواصل، وسط الاضطرابات المتزايدة في بريطانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماسك أمضى أياماً في جدال مع سياسيين بريطانيين بشأن أعمال الشغب، وخاض في حرب كلامية مع رئيس الوزراء كير ستارمر، بشأن تعامل المملكة المتحدة معهم.

وكتب ماسك في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" الأحد، إن "الحرب الأهلية حتمية" في المملكة المتحدة، وزعم أن رد فعل شرطة المملكة المتحدة كان "من جانب واحد".