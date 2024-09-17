جامعة المنوفية تدشن "بداية جديدة لبناء الإنسان "و "السادات" تطلق أولي قوافل المبادرة

المنوفية - محمد فتحى

دشنت جامعة المنوفية اليوم مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان " لتنمية المواطن المصري ضمن خطة التنمية المستدامة 2030 وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمنوفية والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في سبتمبر الجاري 2024 وتستمر لـ 100 يوم بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد حمزة عميد كلية الآداب وفضيلة الدكتور عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية.

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بأن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" هي أحد أهم سلسة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تستهدف بناء الإنسان المصري في كافة القطاعات المختلفة ودعم سبل التنمية البشرية لكافة الأسر المصرية ونشر الوعي الصحي والثقافي للمواطنين وتعزيز المهارات التي يتطلبها سوق العمل.

كما لفت رئيس الجامعة إلى دعم جامعة المنوفية الكامل لتنفيذ محاور المبادرة التي تدور حول تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة على أرض الواقع من خلال القوافل المتكاملة التي تدشنها قطاعات وكليات الجامعة لمدن وقري محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة والمناطق النائية بما تمتلكه جامعة المنوفية من مقومات علمية وبحثية وثقافية وتعليمية وطبية جعلتها قادرة على تنفيذ سياسات ومحاور التنمية المستدامة. وتخريج طلاب قادرين على تخطي التحديات وتلبية متطلبات التنموية المصرية المستدامة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والثقافي. مشيرا إلى الانجازات التي قدمتها جامعة المنوفية في مبادرة حياة كريمة عبر القوافل المتكاملة والتي عالجت فيها قضايا هامة ومتنوعة شملت قضايا الوعي الثقافي والتربوي ومحو الأمية وتقديم الخدمات الطبية للقضاء على فيروس الكبد الوبائي وقوافل الرعاية الصحية والتثقيفية للأسر المصرية وغيرها الكثير من المبادرات الرئاسية لتنمية وبناء المواطن المصري.

فى سياق متصل، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة السادات بمحافظة المنوفية ، برئاسة الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف محمد غزال، مدير عام الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الثلاثاء، القافلة المجتمعية الشامله إلي قرية الكوم الأخضر مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وبالتعاون مع الإدارة الطبيه بالجامعه، ومعهد الهندسة الوراثية، ومعهد الدراسات والبحوث البيئية، وكلية الطب البيطرى، وذلك لخدمة أهالي القرية وتقديم خدمات الرعاية الطبية والخدمية ، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية بداية (مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية)، وتحت رعاية الدكتوره شادن معاويه، رئيس جامعة مدينة السادات،

اشتملت القافلة الشاملة على تخصصات (بشرية ــ بيطرية ــ زراعية) وندوة توعوية عن امراض العصر ( الضغط ـ السكر ـ السمنة ـ القلب ) بقرية الكوم الأخضر مركز شبين الكوم بالمنوفية، في ضوء المبادرة الرئاسية ( بداية جديدة لبناء الانسان ) ، وبناء علي كتاب الدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات والمتضمنة مشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تعد من أهم المشروعات التي تركز على تنمية المواطن المصري، وتعزز من رغبة الدولة في توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للملايين، لذا نجد أن مشروع "بداية"، يضم العديد من المبادرات الفرعية، لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة لم تقتصر على فئة معينة وأعمال أخرى، بل تشمل كافة الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد الـ 65 عاما.

وأوضحت الدكتوره شادن معاويه، رئيس الجامعة، أن تلك القافلة تعد أولي سلسلة القوافل التي سيتم تنظيمها خلال مائة يوم ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان .