انتخابات أمريكا.. هاريس تسبق ترامب بـ6 نقاط على المستوى الوطنى بالاستطلاعات

كتبت : نهال أبو السعود

تتقدم نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس مرشحة الديمقراطيين فى انتخابات الرئاسة على منافسها الجمهورى الرئيس السابق دونالد ترامب على المستوى الوطنى بفارق 6 نقاط وفقا لاستطلاعات رأى أجريت عقب أسبوع من المناظرة الأولى بين الاثنين.

أظهر استطلاع Morning Consult، الذى نشره موقع اكسيوس أن كامالا هاريس حصلت على 51% من الدعم بين الناخبين المحتملين وهو اعلى هامش تقدم لها إلى الآن، مقارنة بـ 45% لترامب، وقال حوالى 2% انهم يفضلون شخص اخر بينما رفض 2% اخرين ابداء رأيهم.

ووفقا للاستطلاع، كان لدى هاريس نفس مستوى التقدم بين المستقلين حيث دعمها 47% وانحاز حوالى 41% فقط من المستقلين إلى ترامب بينما قال 6% انهم يفضلون خيار آخر

وقال حوالى 6 من أصل 10 ناخبين محتملين شاهدوا مناظرة ترامب وهاريس على ايه بى سى (61%) أن نائبة الرئيس هى الفائزة وهو ما وافق عليه 1 من كل 5 جمهوريين، وقال حوالى 33% من الناخبين المحتملين الذى شملهم الاستطلاع أن ترامب مرشح الحزب الجمهورى هو من فاز فى المواجهة.

كما تتمتع المرشحة الديمقراطية بميزة من حيث الشعبية. فأكثر من نصف الناخبين المحتملين الذين شملهم الاستطلاع، 53% لديهم وجهة نظر إيجابية عن هاريس بينما قال 44% نفس الشيء عن الرئيس السابق، كما وجد الاستطلاع أن هاريس تتقدم على ترامب بين الناخبين الأصغر سنا. حيث أيد حوالى 56% من الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا نائب الرئيس بينما اختار 41% ترامب.

كما تتقدم هاريس بفارق 60 نقطة بين الناخبين السود، حيث أيدها 78%، وفقًا للاستطلاع. واختار حوالى 18% من الناخبين السود الذين شملهم الاستطلاع ترامب.