المتهم بالشروع فى قتل مالك محل أدوات صحية بالهرم يكشف تفاصيل الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بالاعتداء على مالك محل في الهرم بسلاح أبيض والشروع في قتله بارتكاب الجريمة، وكشف لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة الدافع وراء الحادث، فذكر أن خلافا نشب بينهما بسبب معاتبة المجني عليه له على تخلصه من القمامة الخاصة بمحل الدواجن ملكه في الصرف الصحي، وتسببه في انسداد الماسورة.

أضاف المتهم أنه تشاجر مع المجني عليه واعتدى عليه بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابته، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نقل مالك محل أدوات صحية إلى المستشفى مصابا نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى أن المتهم بارتكاب الجريمة جار المجني عليه ويمتلك محل دواجن، ونشب بينهما خلافا بسبب إلقاء المتهم مخلفات المحل بماسورة الصرف الصحي، مما دفع الأخير للاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

