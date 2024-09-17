اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 11:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البيت الأبيض: بايدن يجرى اتصالا هاتفيا بترامب بعد محاولة الاغتيال

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 09:57 ص
البيت الأبيض: بايدن يجرى اتصالا هاتفيا بترامب بعد محاولة الاغتيال الرئيس الأمريكى جو بايدن
أ ش أ

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أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا بالمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب، وذلك بعد يوم من محاولة اغتيال تعرض لها الأخير في ولاية فلوريدا.

وذكر البيت الأبيض في بيان له، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، أن الرئيس بايدن أجرى محادثة ودية مع ترامب، حيث أعرب بايدن عن ارتياحه لأن الرئيس السابق في أمان.

وفي المقابل، صرح ترامب - في بيان صادر عن حملته - بأن "المكالمة ركزت على مسألة حماية الخدمة السرية".

وكان ترامب المرشح الجمهوري لـ انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 قد تعرض أمس الأول خلال تواجده في ناد للجولف بـ ولاية فلوريدا إلى محاولة اغتيال من قبل أحد الأشخاص والذي تم توقيفه "كمشتبه فيه".







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