ترامب يشيد بالخدمة السرية فى التعامل مع محاولة اغتياله وبمدنى أبلغ عن سيارة المشتبه به

أحمد علوى

أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالشخص المدني الذي رصد وأبلغ عن المشتبه به في محاولة الاغتيال الواضحة ضده بينما كان الرجل يحاول الفرار من مكان الحادث بالقرب من نادي الرئيس السابق للجولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، يوم الأحد الماضي.

وساعد الشخص المدني في نهاية المطاف مسؤولي إنفاذ القانون في تحديد موقع سيارة المشتبه به التي كانت تسير شمالًا على الطريق السريع I-95 في مقاطعة مارتن، إحدى المقاطعات الواقعة شمال بالم بيتش.

وقال ترامب الاثنين خلال محادثة له، "لقد قام المدني بعمل رائع، كم عدد الأشخاص الذين لديهم القدرة العقلية لمتابعته في الجزء الخلفي من شاحنته؟ … وكان المفتاح هو الترخيص. لذلك حصلوا على الترخيص، وبعد حصولهم على الترخيص، كما تعلمون، هناك كل أنواع التكنولوجيا حيث يمكنهم حرفيًا تحديد مكان هذه الشاحنة.

كما أشاد بإنفاذ القانون المحلي والخدمة السرية متابعا "لقد قبضوا عليه بمطاردة عالية السرعة لقد كان مذهلاً، لذا قامت الخدمة السرية بعمل رائع، وأعتقد أنني أستطيع أن أقول بصراحة، مكتب الشريف، ووكالات إنفاذ القانون، لقد قام الجميع بعمل رائع حقًا، وسعيد جدًا بذلك.

فيما قال عمدة مقاطعة بالم بيتش، ريك برادشو، خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد إنهم تمكنوا من القبض على المشتبه به لأن أحد الشهود 'جاء إلينا وقال:' مرحبًا، لقد رأيت الرجل يركض خارجًا من الأدغال، لقد قفز إلى سيارة نيسان سوداء والتقطت صورة للسيارة والعلامة، وكان ذلك رائعًا”.