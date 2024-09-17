أوكرانيا: تسجيل 157 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع روسيا خلال يوم

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /الثلاثاء/، تسجيل 157 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة- فى بيان - نقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/: "خلال اليوم الماضي، وقع 157 اشتباكا مع القوات الروسية، مع تصاعد الاشتباكات، بالإضافة إلى قيام القوات الروسية بشن 84 غارة جوية".

وأشارت إلى أن عناصر الجيش الروسي شنت 84 غارة جوية وأسقطت 127 قنبلة موجهة، وأطلقت 4 آلاف و30 قذيفة، بما في ذلك 135 قذيفة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق، موضحة أن القوات الجوية الأوكرانية ووحدات من المدفعية نفذت 8 ضربات على مناطق ارتكاز لقوى بشرية وأسلحة روسية.